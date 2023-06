BBM tiniyak suporta sa Philippine Army

Makakaasa ang lahat ng miyembro at opisyal ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army ng suporta mula sa gobyerno.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 61st anniversary ng Special Forces Regiment Airborne sa Palayan City, Nueva Ecija nitong Linggo nang umaga.

Sa kanyang talumpati, kinilala ng pangulo ang lakas ng loob at husay ng Special Forces sa pagharap sa mga hamon ng seguridad at kaayusan sa bansa partikular ang paglaban sa mga terorista at pagsuporta sa peacekeeping operations sa ibang bansa.

Angkop aniya ang bansag sa special forces bilang “silent professionals” dahil tahimik nilang nagagampanan ang mandato para masiguro ang kaligtasan ng bansa at ng mamamayan.

“You have exemplified self-sacrifice and resilience, going beyond the call of duty to safeguard communities towards the attainment of internal security and of the peace of the Republic,” anang pangulo. (Aileen Taliping)

