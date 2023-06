ASF Vax: Panalo ang magbababoy at konsyumer

Gaya nga po ng nabanggit ko noong nakaraan kolum, muling sinabi ni Pangulong Marcos, sa nagdaang Vin D’Honneur sa Palasyo ng Malakanyang kung saan po tayo ay nakadalo, ang kanyang nais para sa Pilipinas na bumangon tayong lahat muli.

Ayon na rin ito sa kaniyang campaign slogan na “Bangon Bayan Muli” o BBM noong nakaraang na halalan.

Kaya ang ating tatalakayin ngayon ay ang isa pang sektor na nangangailangan ng tulong ng gobyerno para makabangon muli—ang sektor ng mga magbababoy. Kailangan po nila ng tulong dahil nga sa nadale sila ng virus na hindi nga tumama sa mga tao pero inatake naman ang mga hayop partikular ang mga baboy.

Ito po ay ang ASF o African Swine Fever. Mula po nang pumasok ang ASF sa bansa noong 2019, tumaas ang presyo ng karne ng baboy sa merkado kaya hindi lamang po ang magbababoy ang apektado kundi pati na tayong mga konsyumer.

Dahil nga sa virus na ito, patay agad ang mga hayop kapag tinamaan ng ASF. Kaya nga dahil sa paglaganap ng peste na ito, ang dating 12 milyon na populasyon ng mga baboy, bago bumalik ang ASF, ay bumagsak sa 9 milyon na lamang noong 2020. At mismong ang Bureau of Animal Industry (BAI) ang nagsabi na tila aabutin pa ng limang taon bago makabawi ang bilang ng populasyon.

Kung maaalala nyo, ng dahil sa tuloy-tuloy na nangamatay ang mga baboy at bumaba ang suplay, pumalo ng lagpas pa sa P400 kada kilo ang kilo ng baboy sa palengke o halos doble ng halaga na P250 bago bumalik sa ating bansa ng peste na ito.

Pero may good news po tayo ngayon. Tagumpay po ang field trial na isinagawa sa mga baboy sa anim na lugar sa Luzon kung saan sinubukan ang paggamit ng Vietnam-made AVAC Live vaccine.

Ayon nga po sa pag-aaral na pinangunahan ng Department of Agriculture’s BAI (DA-BAI), sa anti-ASF vaccine na ginawa sa Vietnam, epektibo ang naturang bakuna. Hindi lamang epektibo kundi 100% success po ang ginawang field trial sa pagbibigay ng anti-bodies sa mga baboy upang kontrahin ang ASF.

Ipinabatid na ni BAI Assistant Director Arlene Vytiaco na kanilang itinutulak talaga ang paggamit ng Vietnam-made na Avac Live vaccine matapos ang matagumpay na field trial sa mga baboy sa Luzon mula Pebrero hanggang Mayo.

Sa isinagawang mga trial, napatunayan na ang mga baboy na binakunahan ay nagawang makapag-produce ng 100% antibodies at walang naging side effects sa mga hayop. Kaya inendorso ng BAI sa Food and Drugs Administration (FDA) na mag-isyu na ng Certificate of Product Registration (CPR) para sa commercial release ng naturang bakuna at nang magamit na ito sa buong bansa.

Umaasa tayo na aaksyon agad ito ng FDA at maglalabas ng CPR lalo’t marami nang bansa ang naghihintay sa bakunang ito. Nangako naman daw ang Vietnamese manufacturer na kaya nilang agad mag-supply ng 600,000 vaccines sa ating bansa.

At dahil nga sa may bakuna na para sa ASF, meron po tayong isinusulong na apat na hakbangin para sa pagtulong sa ating hog farmers.

Ang mga ito ay: (1) ideklara ng national government (NG) ang state of emergency sa mga lugar na sinalanta ng ASF para makapaglabas ng contingency funds na magagamit para makakilos ang mga kinauukulan at matulungan ang mga nangailangan; (2) pabilisan ng FDA ang registration process para dito sa anti-ASF vaccine na gawang Vietnam; (3) mabigyan ng 100% subsidy o kahit nga 50% subsidy ang mga maliliit na magbababoy sa paggamit ng bakuna laban sa ASF; at (4) pangasiwaan agad ng BAI ang pagbili ng bakuna at ang mismong pagbabakuna sa lahat ng mga babuyan sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Ayan po ang ating apat na proposals na inaasahan nating makakatulong sa ating hog farmers at consumers. At iyan po’y alinsunod na rin sa minimithi ni Pangulong Marcos na makabangon tayong muli.

Siyempre po, hindi naman lahat ng magbababoy ay may kakayahang balikatin ang presyo ng bakuna na ito kaya naman ating tinutulak na mabigyan ng subsidiya ang mga magbababoy.

Tanging ang immunization drive po ang makakatulong para hindi na muling pestehin ng ASF ang mga hog raisers natin. Kapag nanumbalik sa normal ang mga babuyan, mababalik na rin ang maayos na suplay ng karne ng baboy at maiiwasan na natin ang pag-angkat nito sa ibang bansa.

Matutulungan na natin ang mga magbababoy at matutulungan din natin ang mga konsyumer dahil bababa ang presyo ng karneng baboy sa merkado.

Ang ASF ay unang lumitaw muli sa China noong 2018 at nagkasunud-sunod na ito sa iba’t ibang bansa kabilang na ang Pilipinas noong 2019. Tuloy-tuloy ang pagkalat ng virus mula noon kaya ngayong taon, nagkaroon ng nakakaalarmang pagkalat ng ASF sa 4,308 barangays sa 788 municipalities sa 59 provinces sa 15 regions. Ibig sabihin nito, sa lahat ng mga rehiyon sa bansa, tanging sa Kamaynilaan na lamang walang ASF.

Kung maidedeklara po ang state of calamity ay magagawa ng NG na maglaan ng pondo para makabili ang BAI ng anti-ASF vaccine at makapaglatag ng nationwide immunization drive.

Hindi na po natin makakaya kung muling tataas ang presyo ng baboy sa merkado dahil sa inflation na idudulot nito. Ginagawan na nga po ng paraan ng ating mga economic managers upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.

Nito pong nakaraang Marso, inaprubahan ng Pangulo ang paglikha ng Inter-Agency Committee on Inflation and Market Outlook, isang advisory body para sa mga estratehiya na lalaban sa inflation at titiyak sa food and energy security ng bansa kung saan babalansehin ang interes ng mga domestic food producers, consumers, at ang ekonomiya sa pangkalahatan.

Bagama’t bahagya pong napabagal ang inflation, sinabi ni National Economic and Development Authority (NEDA) Director-General Arsenio Balisacan na kung magkakaroon na naman ng pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin, magiging banta na naman ito sa post-pandemic recovery ng bansa.

Kaya naman po tayo ay nakikipagtulungan na rin sa pagsusulong nitong apat nating inisyatiba upang maiwasang pagmulan ng panibagong pag-akyat ng inflation itong kalagayan ng ating mga hog raiser.

Labis na nakakabahala talaga ang epekto ng ASF sa presyo ng baboy at sa inflation dahil nga kung titignan natin 5% lamang ang epekto ng karne ng baboy sa inflation mula 1995 hanggang 2020. Pero nung tumaas na ang presyo ng karne nung unang tatlong buwan ng 2021, pumalo na ito ng 20% sa overall inflation

Makikita sa datos ng Department of Finance (DOF) na mula sa 3.5% kontribusyon sa inflation noong 2019, ito’y naging 4.3% nooong 2020 at mas lalo pang tumaas sa 19.6% sa first quarter ng 2021.

Kung kaya’t nung pumalo ng halos 20% noong first quarter ng 2021, ito ay naging No. 1 contributor sa overall inflation at nag account for 1.3 percentage points (pps). Ito ay mas mataas pa sa 1 percentage-point contribution ng bigas sa inflation noong 2018 rice crisis.

Ang ating pong mga kababayang nabibilang sa swine industry ay nalugi nang malaki dahil sa ASF kaya naman nag-aantay muna sila ng katiyakan na hindi na muli

ng mangyayari ang paglaganap ng ASF bago sila muling mag-invest nang husto. Mangyayari lamang po ito kung matitiyak na may proteksyon na ang kanilang mga baboy sa mga ASF outbreak sa hinaharap sa pamamagitan nga nitong immunization program.

Ito lamang po ang solusyon—ang pagbabakuna. Tulad din ng ginawa natin noong pandemya ng Covid-19. Binigyan ng proteksyon ang sambayanan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ito rin po ang makakatulong para mapigilan ang muling paglaganap ng ASF.

Ngayong natuklasan na kung ano ang epektibo at ligtas na bakuna para sa mga baboy, sana po’y kumilos agad lahat ng mga kinauukulan, lalo na ang FDA.

Dito sa anti-ASF vaccines, panalo ang magbababoy at tayong lahat na mga konsyumer. -30-