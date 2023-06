Announcement ng Janella, Joshua serye, napurnada

Hindi pala natuloy noong June 22 ang media announcement ng teleseryeng pagbibidahan nina Joshua Garcia at Janella Salvador.

Hindi naman sinabi ng aming source ang dahilan kung bakit na-postpone ‘yon at nauwi lang sa wala ang pagod nila sa paghahanda sa nasabing event.

Talagang binobonggahan nga raw nila sa Dreamscape Entertainment ang paghahanda para sa special project na ito nina Janella at Joshua, na first time bibida sa isang teleserye as a love team.

Una ngang nagsama ang dalawa sa teleseryeng ‘The Killer Bride’ as supporting cast kay Maja Salvador. Sa pagbalik ni Janella sa teleserye ay muli niyang nakasama si Joshua pero hindi naman sila magkapareha sa ‘Darna’.

Kailangan pa ngang maghintay ng fans ng ilang linggo para sa official media announcement ng Dreamscape Entertainment para sa teleseryeng ito dahil isang buwan ngang mawawala sa bansa si Janella dahil sa shooting sa Hong Kong ng movie nila ng sikat na Thai actor na si Win Metawin.

Ang pelikula ay may running title na ‘Parallel Skies’ at ang award-winning director na si Sigrid Andrea Bernardo naman ang direktor.

Nasa Hong Kong na ang production team ng pelikula at gayundin si Direk Sigrid na mas nakilala sa blockbuster movie na ‘Kita Kita’.

Patungo na nga rin si Win sa Hong Kong at sa katunayan habang sinusulat ko ito ay nag-post siya sa kanyang Instagram story ng isang photo na nasa loob siya ng isang eroplano at may caption na, “(Airplane emoji) Again.”

Kahapon naman ay balitang umalis na rin si Janella pa-Hong Kong.

Kaabang-abang ang mga magaganap sa shooting ng ‘Parallel Skies’ sa Hong Kong.

Ngayon pa nga lang mega abangers na ang mga Pinoy doon at ang daming international fans ni Win na tutungo sa Hong Kong para magbakasaling makita ang idol nila sa shooting ng first movie nito. (Byx Almacen)

