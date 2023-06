Andrea bumida sa Gay Pride

Nadagdagan ang mga gay iconic personality sa LGBTQIA+ bukod kay Pia Wurtzbach na sinasamba ng community dahil sa pagsuporta niya sa mga beki at tibash.

Ang tinutukoy namin ay si Andrea Brillantes na kinarir ang ‘kabaklaan’ nang bumida sa gay pride kamakailan lang.

Walang alinlangan na lumahok si Andrea sa gay pride celebration na ginanap sa Quezon City Memorial Circle kunsaan naka-full drag queen makeup at outfit siya, ha!

Masisilip sa kanyang Instagram ang ilang larawan niya habang nasa stage at naka-rainbow color costume, na siyang symbol ng pride.

Mistulang dragona si Andrea sa heavy makeup, blonde wig, clogged high heels at damit na suot niya sa okasyon.

Siyempre, sinamantala ni Andrea ang event para i-promote ang serye niya sa iWantTFC na ‘Drag You And Me’, na ang isa sa mga highlight ng series ay ang pagsali niya sa drag queen competition.

Ikatlong beses na itong paglabas ni Andrea in drag costume. Una ay nang magpa-pictorial siya na naka-drag. Ikalawa naman ay sa serye nga niya.

Makahulugan nga lang ang caption niya sa post na may mensaheng, “Love will continue to win,” na puwedeng tumutukloy sa pagmamahal niya sa sarili ngayon at may kaugnayan sa break-up nila ni Ricci Rivero.

Well…

See Related Stories:

Andrea idinaan sa pagwa-wine ang ‘kalayaan’ kay Ricci

Darren fan mode kina Andrea, Kyline