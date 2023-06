5 galamay ng gun for hire timbog

Limang hinihinalang miyembro ng gun for hire ang naaresto ng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office (PPO) kahapon ng madaling araw sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija.

Kinilala ni Nueva Ecija Police Director P/Col. Richard Caballero ang mga suspek na sina alyas Ronnie, 41 anyos, leader ng Hernandez group at residente ng Barangay Macalamcam B, Rosario, Batangas; alyas Alfred, 34, ng Barangay Del Carmen, Pagbilao, Quezon; alyas Joey, 35, ng Barangay San Lucas, Lipa City, Batangas; alyas Myra, 34, ng Barangay Bulihan Malvar, Batangas at alyas Liezel, 37, ng San Juan, Batangas.

Dinakip ang mga suspek lulan ng asul na Toyota Vios sa nakalatag na checkpoint sa Barangay Santo Rosario sa bayan ng Aliaga sa nasabing lalawigan matapos silang makumpiskahan ng M16 armalite rifle na may magazine at mga bala, tatlong granada, apat na caliber 45 pistol na may magazine at mga bala, plastic sachet na naglalaman ng apat gramo ng umano’y shabu na tinatayang nasa P27,200 ang halaga at P49,931.00 cash.

Sa rekord ng pulisya, sentro ng operasyon ng grupo ang Region 4A, NCR, at Central Luzon.

Nahalakukay din ng pulisya na sangkot ang nasabing grupo sa mga insidente ng patayan sa lalawigan ng Batangas at Quezon.

Nahaharap ang mga ito sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions), RA 9516 (illegal possession of explosives) at Section 11 (possession of illegal drugs) sa ilalim ng Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002).(Jojo de Guzman)