3 estudyante viral pabibo moves sa TikTok

Petmalu sa kanilang husay sa pagsayaw ang tatlong estudyante na ito sa TikTok!

Ibinahagi ito @PapsyChann sa kanyang account na umabot na sa higit 900k views.

Mapapanood sa video ang tatlong estudyante na sinasayaw ang nagte-trending na LDR – Sped Up – Shoti by Rey Baylon.

Bakas sa kanilang mga galaw na tila praktisadong-praktisado nila ang sayaw na ito.

Bukod dito, may sarili pa silang choreography na talaga namang wow na wow sa smooth ng bawat transitions ng steps.

Dahil dito, umani ito ng samu’t saring komento mula sa madlang pipol.

Para kay @UnstoppableDDonuts, “Matic tiklop kapag dancer.”

Sabi ni @John David Endres, “Galing mo bro! pagpatuloy mo yan malayo pa mararating mo.”

“Nakakagwapo talaga pag marunong sumayaw grr,” sey ni @Russelie.

Nakakapogi at nakakabango talaga kapag angas sumayaw,” dagdag pa ni @Ral.

“Can someone do a dance to bills by enhypen, “ ani ni @arkitektongpagod.

Talaga namang certified Tiktokerist ang mga kabataang ito!

Kabilang ang sayaw na ito sa mga nagte-trending at for sure napapasabay ka kapag narinig mo.

Ikaw, entry ka na ba ng sayaw na ito? (Moises Caleon)