PNoy inalala sakripisyo sa 2nd death anniv

Dinalaw ng mga kapamilya, kaibigan at mga supporter ang puntod ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa Manila Memorial Park sa Parañaque City kaugnay ng ikalawang death anniversary ng dating pangulo nitong Sabado.

Sa isang mensahe ni Kiko Aquino Dee, pamangkin ng dating pangulo, binasa nito ang naging tribute ni Charles Tuvilla, isa sa speechwriter ni PNoy.

“Maybe Tito Noy was inspiring not because he was martyred for the country or because he defea­ted a dictator but because he was imperfect. Among other things, he probably liked Coke and chicharon a bit too much, but despite his imperfections, he spent every day of his working life to move us just a little bit closer to the impossible dream of a perfect nation,” saad ni Dee.

Sa kanyang homily, sinabi ni Fr. Flavie Villanueva, SVD, na ang serbisyo publiko ang naging pag-ibig at buhay ni PNoy at nagsilbing inspirasyon ng mara­ming Pinoy para tumulong sa ikabubuti ng bansa.

