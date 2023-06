Open chess tournament ni Henry Oaminal susulong

TUTULAK ng piyeysa sina International Master Angelo Abundo Young, Ronald Bancod at Rolando Nolte sa Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament sa Hulyo 8-9 sa Misamis Occidental.

Ang nasabing event ay suportado ni Gobernador Atty. Henry S. Oaminal, Sr. at nakipagtulungan naman ang bagong tatag na Misamis Occidental Federated Chess Association.

Maliban kina Young, Bancod at Nolte, ang iba pang kalahok sa youth development program ng lalawigan ay sina IM Joel Pimentel, FIDE Master Christopher Castellano, National Master Levi Martuña, Arena Grandmaster Lyndon Lumancas, top non-master Johnnel Balquin at Elvis Longjas.

Magiging isa ito sa pinakamalaking chess tournament sa Mindanao na pinangunahan ni City Mayor Atty. Henry F. Oaminal, Jr. at Congressman Sancho Fernando F. Oaminal dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng 75th Charter Anniversary ng Ozamiz City.

“Magiging isang engrandeng chess competition dahil inaasahang maraming bilang ng manlalaro ang sasali,” sabi ng Online Arena Grandmaster Rey Urbiztondo.

Nakalaan ang P30,000 sa magkakampeon, dadalo rin sa nasabing event si Asia’s first Grandmaster at World Chess Hall of Famer Eugene Torre para mag-chess simul sa mga piling woodpusher.

(Elech Dawa)