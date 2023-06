Mavericks naglalaway kay Draymond Green

MATINDI ang galawan ng Dallas Mavericks nitong Draft night.

Binigay ng Mavs ang rights sa No. 10 pick nilang si Cason Wallace at si veteran sharpshooter Davis Bertans sa Oklahoma City para sa rights ng No. 12 pick ng Thunder na si big man Dereck Lively II.

Naipagpag ng Dallas ang $17 million na tatatanggapin ni Bertans sa susunod na season at $16M para sa 2024-25.

Nagka-espasyo ang Mavericks sa kontrata, puwedeng maghabol ng pandagdag sa kalibre ni Draymond Green.

Hindi matigil ang ugong na target ng Dallas si Green para magkaroon ng decision-maker at defensive anchor sa loob kasama si Luka Doncic.

Nabanggit ni Green na susubukan niya ang free agency, pero mukhang desidido ang Warriors na itali siya.

Si Kyrie Irving ang headliner sa free agency ng Mavs.

Marami pang posibleng mangyari pagpatak ng alas-12 ng hatinggabi ng June 30 (July 1 sa Manila).

(Vladi Eduarte)