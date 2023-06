Mac Belo, Painters iiwas mamantsahan

Mga laro Linggo: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Phoenix vs Blackwater

7:30pm – Rain or Shine vs Ginebra

ITATAYA ng Rain or Shine ang malinis na 4-0 card laban sa 2-3 Ginebra sa second game ng PBA On Tour sa Ynares Sports Arena sa Pasig ngayong Linggo.

Matapos kubabawan ang Terrafirma 121-95 noon pang June 11, nag-break ng higit isang linggo ang Elasto Painters.

Sa kabila ng unbeaten run, ayaw magkumpiyansa ni coach Yeng Guiao.

“Akala mo magaling ka na, eh hindi pa naman totohan ‘to,” aniya. “Mahaba pa ‘yan, malayo pa.”

Mahalaga sa preseason ay nakakakuha ng experience at nababatak ang mga tulad nila Mac Belo, Anton Asistio, Shaun Ildefonso at Santi Santillan.

Sa kabilang banda, taas-baba ang kampanya ng Ginebra pero nakabalik sa win column noong Miyerkoles nang takasan sa overtime ang Blackwater 81-80.

Sumakay ang Gins sa putback ni Sydney Onwubere sa dulo ng OT.

Habang wala ang core nine Japeth Aguilar, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Christian Standhardinger at Stanley Pringle ay sina second stringers Nards Pinto, Jonathan Gray, Raymond Aguilar at Jayson David ang pumupukpok sa Gins.

“Gusto ko lang maglaro kaya kailangan ko i-take advantage ‘yung opportunity,” ani Fil-Nigerian Onwubere na tumapos ng 25 points at 11 rebounds.

(Vladi Eduarte)