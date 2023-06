Judge tinangging umepal sa inarestong BF

Iginiit ni Sta. Cruz RTC Branch 176 Presiding Judge Swerte Ofrecio na hindi siya nanghimasok sa kaso ng umano’y nobyong nahulihan ng hindi lisensiyadong baril sa checkpoint sa Calamba City, Laguna.

Taliwas ito sa paratang ni Laguna Police Provincial Director PCOL Randy Glenn Silvio, at sa unang napaulat sa media na nanghimasok umano ito para makalaya ang nobyo.

Sa Facebook post, sinabi ni Ofrecio na trabaho lang niya bilang abogado at huwes ang ipagtanggol ang karapatan ng isang ina­akusahan.

Subalit hindi kumbinsido si Silvio at ayon dito, kita sa mga ikinilos ng Judge sa nakunang video nang sumugod ito sa Calamba Police Station.

Ayon pa kay Sivio, ang papapakita ng da­ting pulis ng mga fake na ID at pagkakakum­piska dito ng 2 baril ay may kaso na ito at dapat ay nakulong kung hindi nakialam ang judge hanggang sa pag-i-inquest.

Giit ni Silvio itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong obstruction of Justice laban sa judge. (Ronilo Dagos)