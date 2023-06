Joross pumiyok sa rebelasyon ni Sandara

Hiningan namin ng reaksyon si Joross Gamboa tungkol sa malapit niyang kaibigan at batchmate sa SCQ batch 1 na si Sandara Park. Rebelasyon kasi ni Sandy na she’s not into marriage o tipong hindi siya naniniwala sa kasal.

Nag-trending ang statement na ito ni Sandara, pero nagulat si Joross dahil hindi raw niya ito nabalitaan.

“Ay, hindi ko alam ‘yan,” natawang sabi niya.

“Ako ang tipo ng kaibigan na pagdating sa lovelife ng mga kabarkada ko ha, sabi nga sa akin ng asawa ko, napakawalang kakuwenta-kuwenta mong katsikahan.”

“Eh, siguro hindi pa niya nakikita ang ‘the right one’ kasi minsan, ang nakikita lang natin, ‘the right now’ kung sino ang nandiyan. Kailangan natin ‘yung the right one.”

“’Pag-pray na lang natin kung ano ang darating at baka nasasabi niya lang ‘yan ngayon kung ano ang nakikita niya, mga kakilala at napapanood, pero siyempre, don’t lose hope.”

Inamin ni Joross na sini-ship niya talaga dati si Sandara at ang Thai Superstar na si Mario Maurer. At meron pa nga raw siyang sinulat na script para sa dalawa, pero natatawang kuwento niya rin, “May storyline na ko para sa kanila. Pero sabi ng mga producer, ang mahal! Ha ha ha!”

Sa isang banda, si Joross naman ay isang magandang halimbawa ng isang maayos na pamilya. Ito ay sa kabila ng pinagdaanan niyang scandal at pamba-bash.

Since may “k” na siyang magpayo pagdating sa mga basher at relasyon, may advice ba siya kay Paolo Contis na dumadaan sa ganitong situwasyon ngayon? Magkasama ang dalawa sa pelikulang “Ang Pangarap Kong Oskars.”

“Ako ay magpapayo lang kung kailangan, kahit mga kaibigan. Matatalino naman ‘yan. Pero ako, ang importante lang naman, kahit paulit-ulit kong sinasabi, mapalapit ka muna kay Lord.

“Kapag napalapit ka kay Lord, kumbaga, ‘yun muna. Unahin muna ang relationship sa Kanya kasi, ‘yun din ang nangyari sa akin.”

Anyway, ang pelikula nilang “Ang Pangarap Kong Oskars” ay showing na sa mga sinehan sa June 28 under MAVX Productions.

See Related Story:

Jak atat nang bugbugin sina Joross, Rocco

Sandara ‘di makapaniwalang kilala at love pa rin ng mga Pinoy