Jake nakaka-shock eksena kina Kathryn, Dolly

Daming naintriga sa role ni Jake Ejercito sa pelikulang ‘A Very Good Girl’ na bida sina Kathryn Bernardo, Dolly de Leon.

“I couldn’t have dreamed this into reality! My first Star Cinema project and it’s with an unbelievable cast led by Kathryn and Ms. Dolly. Just wow!

“Story wise? You’re in for a shock, folks!

“Thank you for the trust!” chika ni Jake.

Ano nga ba ang role ni Jake?

Lalo na at sa poster na pinasilip niya, siya lang ang nag-iisang lalake, ha!

Bukod kina Kath, Dolly, napapaligiran din si Jake nina Angel Aquino, Chie Filomeno, Donna Cariaga,Gillian Vicencio, Ana Abad Santos, Kaori Oinuma, Althea Ruedas, Nathania Guerrero, Nour Hooshmand.

Si Jake ay si Charles. At siya kaya ang ‘dyowa’ ni Kathryn? O dyowa rin ni Dolly? O baka naman bading ang role niya?

Abangan!

