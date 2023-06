Jade Bornea gigil agawin korona kay Daniel Martinez

PIPILITING maibalik sa Pilipinas ni Jade “Hurricane” Bornea ang International Boxing Federation (IBF) junior bantamweight belt na kasalukuyang hawak ni Fernando Daniel “Pumita” Martinez sa kanilang sapakan ngayong araw ng Linggo (Sabado sa Amerika).

Tatangkain ni Bornea (18-0, 12KOs) na maagaw ang titulong dating pinaghaharian ng kababayang si Jerwin “Pretty Boy” Ancajas na dalawang beses yumuko kay Martinez (15-0, 8KOs) sa bisa ng unanimous decision.

“A world title is every boxer’s lifetime dream. It has always been my dream. I will give it my all to win this fight. It’s a make or break fight for me. Martinez is very tough having beaten my friend and countryman Jerwin Ancajas but style makes fights,” pahayag ng tubong Arakan, Cotobato del Norte.

Nagdaan sa matinding training camp si Bornea sa Knuckleheads Gym sa Las Vegas, Nevada kasama sina Peter Fuentes Jr., Kenneth Roiles, Brady Ochoa, KJ Cataraja, Ancajas at Jonas Sultan.

“I have trained very hard with coach Ernel Fontanilla. I spent almost all my time in a day inside the gym. I hope my hard work will payoff come fight night. I want to thank my Sanman team and Sean Gibbons for making this possible.”

Napili namang referee si Charlie Fitch na papagitna sa dalawang boksingero, habang kasama ang mga huradong sina Mike Fritzgerald, Jerome Jakubco at Zachary Young, samantalang fight supervisor si Carlos Ortiz, Jr.

Parte rin ng bakbakan nina Bornea at Martinez ang pagbabalik laban ni Ancajas na magde-debut sa 118-pound class katapat si Wilner Soto ng Colombia, gayundin ang tapatan nina Carlos Adames at Julian Williams para sa WBC interim middleweight bout.

Matagal hinitay ng 28-anyos na orthodox boxer ang pagkakataong makalaban sa world title matapos maging mandatory challenger kasunod ng third round knockout kay Mohammaed Obbadi noong Enero 15, 2022 sa Monterrey, Mexico, habang nagpapawis muna ang 5-foot-4 Pinoy boxer mula General Santos City laban kay Ivan Meneses na nagtapos sa 7th round stoppage noong Agosto 19 sa Polidrportivo, Nuevo Sol, La Paz, Mexico.

(Gerard Arce)