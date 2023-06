Ian Clark Bautista mas bet amateur kaysa pro boxing

Hindi ipagpapalit ni three-time Southeast Asian Games gold medalist Ian Clark Bautista ang amateur boxing sa professional ranks kasunod ng iba’t ibang alok sa mga local at international promotional companies dahil nananatiling matindi ang pag-asam nitong makapasok sa 2024 Paris Olympics.

Inihayag ng 28-anyos mula Binalbagan, Negros Occidental na nagawa niyang tanggihan ang mga panliligaw ng ilang local at international promoters na pasukin ang mundo ng professional boxing kasunod ng mga impresibong panalo at back-to-back na pagkapanalo ng gintong medalya sa 2021 Vietnam at 2023 Cambodia Games.

“Daming offer sa akin sa pro kasi sa estilo daw ng laro ko. Pero pinag-isipan kong mabuti na sugal talaga sa pro kasi kung kailan ka lang may laro, doon ka lang magkakapera at depende pa sa promoter mo,” pahayag ni Bautista.

Kuntento na umano sa paglalaro sa amateur ang three-division gold medalist na nagawang magkampeon ng unang beses sa biennial meet noong 2015 Singapore Games sa flyweight division, habang magkaibang kategorya naman ang nakuha nito sa Hanoi sa bantamweight at sa Phnom Penh sa featherweight class, dahil nasisiguro na nito ang kanyang kinabukasan sa buwanang allowance mula Philippine Sports Commission (PSC), kabilang ang mga international competitions, gayundin ang pagiging parte ng Philippine Navy.

(Gerard Arce)