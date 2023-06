Heart pinagmukhang bata si Chiz sa fashion week

Tagumpay si Heart Evangelista na karayin sa Paris fashion week ang asawang si Sen. Chiz Escudero.

Ipinagmalaki ni Heart ang ginawa nitong transformation sa mister at gawing fashionista.

Ilang larawan ni Chiz ang ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram account. Nandiyan ‘yung naka-blazer ang kanyang mister na kakaiba ang porma.

Aliw na aliw ang aktres sa hitsura ng asawa kaya naman nagbubunyi ito sa kanyang caption.

“Told you it was the NEW ERA bravo @escuderochiz. Officially welcoming you to fashion week.”

Walang bumasag ng trip ni Heart at ang paglayas ni Chiz sa ‘Pinas dahil ayon kay @tweetiejo nasa recess ngayon ang Senado.

Mababasa sa mga komento ang papuri nila kay Heart dahil pinagmukhang bata nito si Chiz.

