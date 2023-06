Gozon kabado sa TV5 ni MVP

Nagbunga na ng positibong resulta sa television industry ang partnership ng bilyonaryong si Manny V. Pangilinan sa pamilya Lopez.

Ayon sa ulat ng Bilyonaryo.com, nasungkit ng TV5 ni Pangilinan ang second spot sa kumpetensiya ng rating matapos malagpasan ang GTV, isang subsidiary ng GMA Network ni Felipe Gozon.

Dahil sa mga teleserye ng ABS-CBN, umangat ang ratings ng TV5, ayon sa Nielsen ratings.

Sa loob ng apat na buwan, patuloy sa pagtaas ang ratings ng TV5. Naitala ang 9.5% noong February, 9.9% noong March, 10% noong April at 10.4% noong May.

Kabaligtaran naman sa GTV na dumausdos ang ratings at ngayon ay nasa ikatlong puwesto. Nakakuha sila ng 8.4% noong February, 7.8% noong March, 7.9% noong April, at 8.5% noong May.

Nangunguna naman ang GMA sa 45% noong February, 45.3% noong March at April, at 44% noong May.

Mula nang mawala sa himpapawid ang ABS-CBN, inokupahan na ng GMA at GTV ang top 2 spot.

Pero nang magkaroon ng content partnership agreement sina Pangi­linan at ABS-CBN Chairman Mark Lopez, unti-unting tumaas ang ratings ng TV5 simula noong Pebrero nang simulan ang popular na teleseryeng “Batang Quiapo” ni Coco Martin.

Dahil sa pagiging patok ng “Batang Quiapo” ay tumaas din ang rating ng “The Iron Heart” at “Dirty Linen”.

May mga nagsasabing kaya pumayag si Gozon na ilipat sa GTV ang “It’s Showtime,” kahit prinodyus ito ng karibal na ABS-CBN ay upang malabanan ang pagtaas ng ratings ng TV5.

Ilang netizen din ang kumuwestiyon sa naging hakbang ni Gozon dahil tinapatan nito ang “Eat Bulaga” na prinodyus ng blocktimer TAPE Inc. sa parehong time slot.

