Enrile kay Teves: Huwag kang pa-VIP

Hindi maaaring ilipat sa Office of the Ombudsman ang Degamo murder case na kinasasangkutan ni suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves, ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile.

“Palagay ko hindi puwede dahil criminal case iyan eh. Kailangan i-file sa ordinary courts. Ang Ombudsman ang mga kaso na hinahawakan ng Ombudsman karamihan ay crimes against the treasury, plunder tsaka anti-graft cases at saka tungkol sa inefficiency in government, dereliction of duty,” diin ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News.

“Kung mga ordinary crime, rape, murder, robbery in band or murder especially… kailangan sa ordinary courts iyan, Department of Justice,” paliwanag pa niya.

Kinastigo rin ni Enrile ang pagpupumilit ni Teves na ang Ombudsman ang humawak ng kanyang kaso dahil parang pinalalabas nitong dapat iba ang maging trato sa kanya kumpara sa mga ordinaryong mamamayan na may kinakaharap din na murder case.

“Anong kaibahan ni Teves sa ordinary killer? Dahil congressman siya? Why he should be treated separately from the ordinary people who are being charged with similar crimes?” giit ni Enrile.

“Sa Amerika nga si (former President Donald) Trump, kinasuhan, naging presidente ‘yon” katuwiran pa ng batikang abogado.

See Related Stories:

Teves pinasisipa DOJ! Ombudsman swak sa Degamo slay case

Teves ‘pinitik’ si Remulla