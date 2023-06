DonBelle dawit ang datung sa ‘love story’

Nakatsikahan namin ang creative head ng ‘The Iron Heart’ na si Henry King Quitain sa naganap na presscon para ng bagong season ng hit Kapamilya action teleserye.

Nakuwento niya na nagsimula lang pala daw sa biruan ang idea na mag-shoot ang ‘The Iron Heart’ sa Europe.

“Nagsimula ito na parang joke joke lang. Why not we do it sa ibang bansa actually originally sa Prague (Czech Republic). I mean laro-laro lang namin sa creative. And then suddenly my producer si Des de Guzman says, ‘let’s do this, gawan natin ng paraan’,” kuwento ni Henry

“Alam mo naman ngayon very tight ng budget ng ABS-CBN but because magagaling ng mga producers ko they were able to save enough money for us to do an entire week episode sa Rome sa Italy. Siyempre it is a joy for us na magawa ‘yun,” dagdag pa niya.

Mapapanood na nga simula July 3 ang mga eksenang kinuhanan nila sa Rome at Tivoli, Italy sa bagong season ng ‘The Iron Heart.’

Anyway, si Henry rin ang creative head sa inaabangang teleserye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na ‘Can’t Buy Me Love.’

Ayon kay Henry malapit na silang magsimula ng taping.

“We’re all in working progress. Wala pa naman kaming ano na… Not because of ‘The Iron Heart,’ it’s not that. It’s a working progress, malapit na. Nakapag- start na sila ng location hunting. We are in the process of finishing the.. nasa final stage na kami ng scripting. Nag-look test na ang lahat. So in a few days, baka days na lang yan, makakakita na kayo ng first shooting days,” masayang pagbabahagi ni Henry.

Tungkol daw sa love and money ang magiging first teleserye nina Donny at Belle.

“Marami naman tayong nagawa before na involving money but this time it’s really ‘yung ano ang relationship ng tao pagdating sa pera at ‘yun ang malaking factor sa love story ni Donny at saka ni Belle sa kuwento.”

“So its very real. Its real, its romantic at the same time its light and heartwarming.”

Dagdag pa ni Henry, tailor-made ang teleserye para sa DonBelle.

