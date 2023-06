Cebu Pacific refund pahirapan

Ipapatawag ni Senadora Nancy Binay sa susunod na pagdinig ng Senate committee on tourism ang mga credit card company dahil sa pahayag ng Cebu Pacific at iba pang airline na matatagalan ang refund kung binayaran ng credit card ang pagbili ng airline ticket.

“Siguro sa susunod na hearing baka magandang iinvite natin yung mga credit card companies kasi ang paliwanag kailangang hintayin ‘yong billing cycle, I think mga two o three billing cycle, ibig sabihin non tatlong buwan iyon bago ma-refund doon sa ating mga kababayan,” wika ni Binay na siyang chairperson ng tourism committee.

“Kung cash walang problema kasi right there and then puwede nilang ibigay. Ang nagkakaproblema kung through GCash o through credit card natatagalan ‘yong pag-refund ng mga airline,” paliwanag pa ng mambabatas.

Kasabay nito ay igigiit din ng komite sa Cebu Pacific na walang expiration ang travel fund, isang virtual wallet na naglalaman ng binayarang halaga sa booking.

“Sinabihan natin ang CebPac kasi ‘yong travel fund nila may expiration, good for 180 days lang siya so sabi natin sa hearing mukhang mali ‘yan ganyang sistema ninyo, dapat hindi nag-e-expire ‘yang travel fund na iyan,” saad ni Binay.

Matatandaang inimbestigahan ng tourism committee ang mga reklamo laban sa Cebu Pacific tulad ng overbooking, offloading, delay at kanselasyon sa mga flight.

