Alyssa Valdez bubuhatin uli Creamline Cool Smashers

Mga laro sa Hunyo 27 (Martes) :

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

1:30pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

4:00pm — Cignal HD vs Petro Gazz

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

MULING papalo ng bola si volleyball superstar Alyssa Valdez para sa Creamline Cool Smashers sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na magsisimula sa Hunyo 27 sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Matagal nagarahe sa paghambalos si multi-titlist Valdez dahil sa natamong injury kaya nasasabik ang kanyang mga tagahanga na makita itong maglaro muli.

Inaasahang mapapalaban ngayong conference ang defending champions Cool Smashers sa pangunguna ni Valdez dahil may dalawang foreign guests teams ang kasali.

Sasalang agad ang mga tropa ni Valdez sa opening day, makakatapat nila ang tigasing Chery Tiggo Crossovers sa alas-6:30 ng gabi.

Makakatuwang ni Valdez sa pagdepensa ng kanilang korona sina three-time conference Most Valuable Player Tots Carlos, Jema Galanza at Michelle Gumabao.

Inaasahang magpapakitang-gilas din ang ibang miyembro ng Creamline na sina Celine Domingo, Risa Sato, Pangs Panaga, libero Kyla Atienza, ace setter Julia Morado-De Guzman at ang nagbabalik indoor na si Bernadeth Pons.

Kumpirmado ang Japan squad na makikipagpaluan ng bola habang inaabangan kung sino sa Vietnam, Indonesia, Thailand at Hong Kong ang kukumpleto sa 11-team competition.

Unang laro ang Farm Fresh Foxies at F2 Logistics Cargo Movers sa ala-1:30 ng hapon, habang magkakaldagan ang Cignal HD Spikers at Petro Gazz Angels sa pangalawang laro (4pm).

(Elech Dawa)