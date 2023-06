28 nalason ng tinanghaliang tulingan sa dormitoryo

Umabot sa 28 katao na kinabibila­ngan ng 26 na menor de edad at dalawang magulang ang isinugod sa pagamutan matapos na makakain umano ng nabilasang isda na iniluto at kinain nilang tanghalian kamakalawa sa Santa Rita de Casia Dormitory sa Cebu City.

Agad dinala sa Cebu City Medical Center ang mga biktima matapos na makaramdam ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan sa pinanghaliang tulingan.

Ang Santa Rita Dormitory ay pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Services (DSWS) of Cebu City kung saan ang mga menor de edad at mga magulang dito ay pawang mga biktima ng pang-aabuso.

Ayon kay Dr. Ester Concha, Director ng DSWD Cebu City, sa kabuuan ay 36 ang biktima ng food poisoning suba­lit stable naman umano ang lagay ng walong iba pa kaya hindi na sila nagpadala sa ospital.

Dagdag pa ni Concha na ang dahilan ng pagkalason ng mga biktima ay matapos na hindi mapansin ng kanilang cook na nabulok na umano ang inilutong tulingan dahil hindi umano naisara nang mabuti ang freezer na pinaglalagyan nito dahil sa puno ito ng laman. (Edwin Balasa)