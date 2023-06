2 OFW sinalba sa bitay ni PBBM

Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pangulo ng United Arab Emirates (UAE) na si Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan sa pagpapatawad sa tatlong nahatulang Pilipino, dalawa sa kanila ay nasa death row, na nagsisilbi na sa kanilang sentensiya sa emirate state.

Sa isang tawag sa telepono kay Sheikh Mohamed, nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Marcos sa pagbigay ng kahilingang ginawa niya dalawang buwan na ang nakararaan.

Ipinabatid ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang balita kay Pangulong Marcos nitong Huwebes matapos makatanggap ng mensahe mula kay UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Salem Alqataam Alzaabi.

“Good evening, Secretary. I am pleased to inform you that the appeal of President Ferdinand Marcos Jr. for three Filipinos, two of which are sentenced to death because of drug trafficking and 1 sentenced for 15 years for the crime of slander, has been gran­ted for humanitarian pardon by our President H.H. Shiekh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan,” pahayag ng UAE Ambassador kay Abalos.

Sa dalawang magkahiwalay na liham noong Abril 27, hiniling ni Pangulong Marcos kay Sheikh Mohamed na bigyan ng humanitarian pardon ang tatlong bilanggo na Pilipino.

Sa tatlong bilanggo, dalawa ang hinatulan ng kamatayan dahil sa drug trafficking habang ang isa ay hinatulan ng 15-taong sentensiya dahil sa paninirang-puri.

