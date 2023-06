Warriors itinapon si Jordan Poole, sinikwat beteranong si Chris Paul

SUCKER punch ang panggulat na trade na ikinasa ng Golden State at Washington nitong Huwebes, NBA Draft Night sa New York.

Nakuha ng Warriors si Chris Paul mula Wizards para kay Jordan Poole. Unang binasag ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ang blockbuster trade.

Dalawang araw, dalawang team agad si Paul. Pinamigay siya ng Phoenix noong Miyerkoles sa Washington para kay Bradley Beal, ‘di pa nasusukatan ng uniporme sa Wizards ay tawid-bakod na naman.

Nakausap na raw ni Paul si Stephen Curry, ‘good’ daw ang usapan.

Kaya lang, tipid pa ang mga sagot ng future Hall of Famer sa unang interview.

“Excited,” anang 38-year-old point guard, via sports columnist Scott Fowler. “I’m really excited.”

“To help us win games,” sagot muli ni CP3 nang tanungin kung ano ang magiging papel niya sa Warriors kasama sina Curry at Klay Thompson.

Baka lang wala pa sa mood si Paul nang ma-interview.

(Vladi Eduarte)