Trisha Tubu umakyat ng PVL para sa pampagamot ng erpat

Mga laro sa Hunyo 27 (Martes) :

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

1:30pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

4:00pm — Cignal HD vs Petro Gazz

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

PARA makatulong sa amang may karamdaman, sumampa agad sa pro volleyball si Trisha Tubu.

Matagumpay ang UAAP rookie year ni Tubu sa Adamson Lady Falcons kaya naman maraming tanong mula sa volleyball fans sa pagsabak agad niya sa pro league.

Sa social media pages ng Premier Volleyball League, ang bagong player ng Farm Fresh Foxies na si Tubu ay hinayag kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang desisyon na maging pro volleyball player.

“Yung desisyon po na mag-pro ay hindi tungkol sa akin o kanino man. Para po talaga ito sa tatay ko sa Tarlac, kailangan niya ng pacemaker dahil naka-ilang operation at stroke na po siya,” saad ni Tubu.

Ayon pa kay Tubu, kailangan nila ng malaking halaga para mapagamot ang ama.

“Kailangan ko po talaga ng malaking halaga.” ani Trisha. “Ayaw ko po dumating sa punto na huli na bago ko po ‘yun maibigay sa kanya.”

Masisilayan si Tubu ng kanyang mga tagahanga pagsalang niya sa Foxies simula Hunyo 27 laban sa F2 Logistics Cargo Movers.

Ilang araw na lamang at magsisimula na ang PVL kaya naman naghahanda na ang mga koponan upang masilo ang inaasam na korona.

(Elech Dawa)