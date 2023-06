Sino pa nga ba? Victor Wembanyama top pick sa 2023 NBA Annual Rookie Draft

TULAD ng inaasahan, hindi pinakawalan ng San Antonio sa No. 1 pick si Victor Wembanyama, 19, sa 2023 NBA Draft Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas) sa New York.

Si Wembanyama ng France ang sinasabing best NBA prospect sapol nang pumasok si LeBron James sa liga noong 2003.

Maliksi at may galaw na parang point guard, nag-average ang 7-foot-4 phenom ng 21.6 points, 10.4 rebounds, 2.4 assists at 3.0 blocks per game sa 34 appearances para sa Metropolitans 92 sa LNB Pro A sa France nitong 2022-23.

Magiging angkla ng Spurs sa depensa ang rim blocking ni Wembanyama, matindi ring umiskor at may tira sa labas.

Makakasama niya sa San Antonio sina 2022 lottery pick Jeremy Sochan at dating first-rounders Keldon Johnson at Devin Vassell.

Classy ang green Louis Vuitton suit ni Wembanyama sa draft night, tinernohan ng manipis na silver necklace na may simpleng pendant.

(Vladi Eduarte)