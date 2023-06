Pinay doktor pinarangalan sa Indonesia

Dahil sa kanyang ambag noong kasagsagan ng pandemya, kinilala ang Pinay doctor na si Amy So Andriono sa Jakarta, Indonesia.

Halos 20 taon nang naninira­han sa Indonesia si Dr. Amy kasama ang kanyang mister na isang Indonesian.

Siya ang kasalukuyang managin­g director ng Abdi Waluyo Hospital na talaga namang nanguna lalo na noong pumutok ang mga kaso ng COVID-19.

Aniya, “You know for us, CO­VID-19 was like war. That was real­ly very challenging. A lot of Filipinos contacted me. They had multiple issues… from knowledge, supplies, medical care, everything…vaccinations. So, it’s good to be able to extend help to our kababa­yans in any way possible.”

Dagdag pa rito, nagsilbi ring tulay si Dr. Amy sa mga Indonesian resident na nais maging doktor dahil tinulungan niya ito na makapag-aral sa Pilipinas. (Moi­ses Caleon)