Phivolcs: alert level 3 sa Bulkang Mayon hindi ibababa

Hindi pa rin ibababa ang alert level 3 sa Bulkang Mayon matapos itong magtala ng mas maraming insidente ng pagbuga ng mga bato o rockfall sa nakalipas na 24 oras.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nasa 339 rockfall events ang naitala ng kanilang mga istasyon sa paligid ng bulkan nitong magdamag at ito ay indikasyon na nagkakaroon pa rin ng ‘effusive’ o banayad na mga pagsabog ang Mayon.

Sinabi ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol na mas mataas ito kumpara sa 299 rockfall events na naitala noong Huwebes.

Sa ulat, umaabot pa rin sa layong 2,500 metro ang dumadaloy na lava mula sa bunganga ng bulkan habang nakadeposito ang mga collapse debris nito sa layong 3,300 metro mula sa crater.

Bukod sa rockfall events, nasa 13 dome-collapse pyroclastic density currents (PDCs) o pagbuga ng mainit na gas, abo at iba pang materyal mula sa bulkan ang naitala na tumagal ng isa hanggang apat na minuto.

Dahil sa tahimik na mga pagsabog, inaasahang tatagal pa ng hanggang tatlong buwan ang mga aktibidad ng bulkan pero mananatili rito ang alert level 3 na itinaas ng Phivolcs noong Hunyo 5. (Tina Mendoza)

