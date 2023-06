Open Billing, Prime Billing kakaliskisan

MARKADO ang magkakamping Open Billing at Prime Billing sa magaganap na 2023 Araw ng Maynila “Gran Copa De Manila” Division II na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Subalit tiyak na mapapalaban sina Open Billing at Prime Billing kontra pitong dekalidad na kabayo.

Posibleng magbigay ng magandang laban kina Open Billing at Prime Billing sina Sky Story at Keep Da Trick sa distansiyang 1,600 metro.

Sasakyan nina Andreu Villegas at former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema sina Open Billing at Prime Billing ayon sa pagkakasunod.

Maliban kina Sky Story at Keep Da Trick, ang ibang makakatagisan ng bilis nina Open Billing at Prime Billing ay sina Tell Bell, Badboy MJ, Cluster, Boat Buying at Light Bearer.

(Elech Dawa)