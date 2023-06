Namimiligrong masibak; 3 pulis nagpositibo sa droga

Namimiligrong masibak sa serbisyo ang tatlong miyembro ng Police Regional Office (PRO) 13 o Caraga region matapos silang magpositibo sa isinagawang surprise drug test dito.

Sa pahayag ng PRO Caraga, umaabot sa 4,871 police commissioned at non-commissioned officer ang isinailalim sa surprise drug test mula Enero 1 hanggang Hunyo 21, 2023, kung saan parehong nagpositibo sa screening at confirmatory test ang tatlong pulis na hindi muna pinangalanan.

Isinasagawa ang surprise at random drug test sa PRO 13 upang masiguro ng pamunuan nito na pulos may integridad at matitino ang kanilang mga pulis.

Nais din ng PRO 13 na maging modelo sa pagpapatupad ng batas ang kanilang hanay.

Base sa PNP Memorandum Circular 2021-019, ang sinumang pulis na mapapatunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga ay sasampahan ng kasong administratibo at maaari pang masibak sa serbisyo.(Edwin Balasa)