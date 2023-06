Lumapit sa NBA dream! Kai Sotto maglalaro sa Summer League

NAKAMIT ni Kai Sotto ang malaking hakbang tungo sa inaasam na paglalaro sa NBA.

Ang 7-foot-3 at may bigat na 221 pounds na big man ay lumapit sa kanyang pangarap na maging kauna-unahang full-blooded Filipino na makakapasok sa NBA matapos alukin ng Orlando Magic na maglaro para sa Summer League team nito.

Inihayag mismo ni Tony Ronzone ng Wasserman ang kaganapan matapos ang workout ni Sotto sa Magic

Magaganap ang off-season tournament Hulyo 7-17 sa Las Vegas, magbibigay-daan kay Sotto na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa harap ng madla sa buong mundo kabilang ang mga scout, coach at executive ng 30 koponan ng liga.

Ang imbitasyon ni Kai ay kasunod ng draft night ng NBA at minarkahan ang kulminasyon ng hirap na ginawa niya habang naglalaro para sa Adelaide 36ers sa Australia, sa Japan B.League at tatlong NBA mini camp sa Utah, Dallas at New York.

Hindi tumigil ang 21-anyos na si Sotto sa Orlando nitong tag-init imbes ay nag-ehersisyo kasama ang Magic noong nakaraang taon bago ang 2022 NBA Draft, kung saan nakita ang dating Ateneo high school star na hindi nakuha sa dalawang round.

Maraming mga koponan na interesadong tingnang mabuti si Kai ngunit sa huli ay nagpasya ang kanyang handlers na ang Magic ang pinakaangkop.

Ang Magic, sa ilalim ni coach Jamahl Mosley, ay malalim sa bawat posisyon at nagdagdag ng dalawa pang mahahalagang piraso mula sa NBA Draft noong Biyernes kung saan pinili nila si Anthony Black ng Arkansas sa No. 6 at si Jett Howard sa No. 11 sa pangkalahatan.

(Lito Oredo)