Koreano, 1 pa timbog sa P1.6M imported na tsibug

Timbog ang isang South Korean at kasama nitong Pinay matapos salakayin ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang warehouse ng una at makumpiska rito ang nasa P1.6 milyong halaga ng mga hindi rehistradong imported na food products sa Silang, Cavite.

Ayon kay CIDG Director Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., kasama nila ang mga tauhan ng Food and Drug Administration (FDA) nang salakayin nila sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Agripino Bravo, Executive Judge ng Regional Trial Court (RTC) Branch 55 sa Lucena City, Quezon ang bodega ni Yong Cheol Baek, 47 sa Barangay Sabutan, Silang, Cavite noong Miyerkoles.

Dinakip din ang operation manager ng tindahan na si Jennylyn Arnado, 25 anyos, habang nasa akto na nagbebenta ng nasabing mga food product.

Nasamsam sa nasabing raid ang 545 na kahon ng luncheon meat, 156 kahon ng Jardin Triple Brew, 50 kahon ng Jardin Blue Lemonade, at 77 kahon ng Delicious BorYung Laver.

Sinabi ni Caramat na nagbebenta ang establisimyento ng mga hindi rehistradong imported food products na saklaw sa Public Health Warning Advisory No. 2023-0018 na inilabas ng FDA.

Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspek na ngayon ay nasa kustodiya ng CIDG Cavite Field Unit.(Edwin Balasa)