Dahil humigit kumulang tatlong taon din ang pananalasa ng salot.

Nagdulot ito ng kamatayan, sakit, at pangamba sa marami. Naging limitadon rin ang paglalakbay at pagkilos natin, kaya nang magluwag ang mga restriksiyon sa kalusugan at kaligtasan, karamihan ay gustong umalis at makihalubilo.

Kaliwa’t kanan ang mga promo sa paglalakbay at mga pasyalan. Balik na tayo sa panahong wala pang pandemya ang bigat ng trapiko sa Kalakhang Maynila. At kapansin-pansin, at ito na nga ang paksa ko sa linggong ito, ang muling pagsigla ng mga palabas partikular ang mga konsiyerto.

Gaya noong nagdaang tatlong taon, maaari rin namang panoorin ang konsiyerto sa telebisyon at mga gadyet. Maaaring pakinggan gamit ang naglalakihang sound system sa bahay. Pero walang makahihigit sa karanasan na nasa loob ka ng arena o stadyum o sa malalawak pero open-air na lugar para lamang sa konsiyerto.

Ang saya ng panonood ng konsiyerto ay nasa sama-samang kasiyahan ng lahat ng nanonood. Kung masaya at maingay ang musika, kung napakagaling ng pagtatanghal, sabay-sabay ang indayog ng manonoood. Walang pangamba. Mauunawaan ka ng lahat. Kahit pa kumanta, umindak, umiyak ka nang todo-todo sa saliw ng musika. Sabi nga, kapag nanonood tayo ng konsiyerto sa isang lugar, bigay na bigay.

Kaya hindi lamang musika at panonood ang kasiyahang dulot ng konsiyerto. Doon malayang maipapadama mo ang iyong pagkahumaling sa kapwa mo fan. Nagkakaintindihan kayo. Walang alinlangan sa maliit, isang bar o restawran halimbawa, o sa napakalaki mang lugar tulad nga ng stadyum o arena.

Karaniwang ginagastusan ang pagdanas ng konsiyerto. Mahal lalo kung bantog ang magtatanghal. At dahil mistulang nakawala na ang marami sa atin sa kural, lagi nang may paparating na konsiyertong inaasam lang dati noong limitado ang bawat poagkilos natin dahil sa salot.

Hindi nakapagtatakang malaking balita ang pagdaraos ng konsiyerto dito sa atin ng mga sikat na performer, banda man o indibidwal. Hindi lamang malaking balita, malaking gastos na rin dahil bawat tiket ay libo-libo ang halaga. Minsan nga lang naman maranasan, bakit hindi pa gastusan?

Kung maraming masaya dahil nakabili ng tiket at nagdagdag ng araw para masaksihan ang pagtatanghal ng isang sikat na banda, may nalungkot din naman dahil may konsiyertong hindi gaganapin sa ating bansa kahit pa napakaraming fan ang mang-aawit. Kung gustong mapanood, kailangan pang dumayo, ang pinakamalapit ay Singapore. Dagdag na gastos.

Bakit ba kasi may halina ang konsiyerto na mula sa salitang Italyano na ‘concertare’? Dahil sa dulot nitong kaisahan sa pagpapdama ng kasiyahan. Hindi lamang tunog o iyong mapapanood, hindi lamang ang ilaw, musika, kung hindi ang kabuuan ng karanasan.

Kaisahan o unity, o sa mas eksaktong salin, harmony ang kahulugan ng ‘concertare’. Nariyan ang halina. Nagiging kaisa ka sa maraming nanonood. Nagiging bahagi ka ng karamihan. Maliban pa sa mismong harmony ng pagtatanghal. Planado, eksakto, idinisenyo ang palabas para sa kasiyahan. Kailangang masulit ang gastos ng fan.

Bawat magaling na konsiyerto ay pagpapadanas ng malugod na damdamin sa manonood na nagbayad nang mahal para maging kaisa sa pagtatanghal.

