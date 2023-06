Kathryn kilig sa eksena kay Dolly

Hindi maitago ni Kathryn Bernardo ang kilig at saya, habang kinukuwento niya ang naganap sa shooting ng ‘A Very Good Girl’ with Dolly de Leon.

“We have already filmed for 10 days. So far, I’m really enjoying it. I was really nervous because this is my first time to work with Petersen (Vargas, the director) and everybody else. The environment is pretty different from the usual,” chika ni Kathryn.

Kuwento pa ng Kapamilya actress, ang naging deal daw nila ni Dolly ay kung paano siya gabayan nito sa kanilang proyekto.

“Oh my God, she’s so cool! I love her. Sa scene we have a deal, kapag may gagawin kami together, pagtratrabahuhan namin together to make it work. And I’m just happy na gina-guide niya ako every step of the way. She’s very supportive. And I love her. She’s cool. Okey siya talaga,” sabi pa niya.

Sobrang happy naman ng mga netizen sa chika ni Kathryn.

“ABS-CBN Films is bringing their A-game with this upcoming movie! Kathryn Bernardo taking on new roles is definitely something to watch out for! Can’t wait for more surprises!” sey ni @ashley_sel6045.

“Excited na to watch Kathryn and Chie together again! Go, Team A Very Good Girl!” comment ni @alrac_still.

Well, bukod sa pelikula nila ni Dolly, bida rin si Kathryn sa ‘Elena 1944’ na ididirek ni Olivia Lamasan, at siyempre ang comeback film nila ni Daniel Padilla kasama ang direktor na si Cathy Garcia Molina. (Dondon Sermino)

