Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 24, 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Bisyo Mag Serbisyo, 14 Dr. Rap, 13 Gentle Giant, 9 Happy Maggie

R02 – 7 Raxa Bago, 10 Che Che, 2 Since When, 11 Tulak Ng Bibig

R03 – 10 Platinum Frolic, 9 Bombay Nights, 1 Kercharmer, 3 In The Zone

R04 – 5 Boss Emong, 3 Magtotobetsky/Robin Hood, 6 Don Julio

R05 – 11 Chocolate Thunder, 10 Nards Bentetres, 5 Viva Forever, 4 Sun Dance

R06 – 4 Medaglia D’ Amor, 5 Tugatog, 1 Charm Campaign/Attractive Force, 11 Patong Patong

R07 – 5 Hashtag, 1 Yabadabadur, 6 Smart Bell, 13 Kentucky Rain

R08 – 3 Open Billing/Prime Billing, 1 Keep The Trick, 7 Cluster, 2 Tell Bell

R09 – 8 Walkin On Sunshine, 12 Color Blast, 11 Victorious Passion, 6 iikot Lang

R10 – 14 Lucky Noh Noh, 10 See You Tomorrow, 8 Basket Of Gold, 3 Autumn Shower

R11 – 3 Amor Mi Amor, 9 Mythic Layla, 6 Dugong Bughaw, 4 Stand In Faith

R12 – 8 Chesapeake Bay, 13 Seven Of Diamonds, 9 Golden Eight, 14 Heritage

Solo Pick: Platinum Frolic, Boss Emong, Chocolate Thunder, Open Billing/Prime Billing, Amor Mi Amor

Longshot: Hashtag, Chesapeake Bay