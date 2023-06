Julia every other week na lang nakikita ang pamilya

Maganda ang naging pagtanggap ng mga nakapanood sa pelikula nina Julia Barretto at Diego Loyzaga, ang ‘Will You Be My Ex?’

Naging mapanakit ang character ni Julia sa pelikula na matuturing na pinaka-mature, coherent at clever niyang performance so far.

Sey ni Julia, “Naiiyak si mom so it means happy siya so happy na happy ako.”

“I’m so proud of her,” emotional na pahayag ni Marjorie nang makapanayam namin siya sa premiere night ng pelikula ng anak.

“She always surprises us. Ang ganda ng chemistry nila ni Diego. Magaling si Julia, one of her best definitely,” dagdag pa ni Marjorie.

Samantala, naikuwento rin ni Marjorie na super busy ng kanyang anak na si Julia sa mga proyekto nito sa showbiz, pati sa business nito.

Sa katunayan nga raw ay every other two week na lang daw nila nakikita si Julia, pero masaya raw si Marjorie para sa anak. (Byx Almacen)

