Insentibo apurahin! E-vehicle malaking tulong sa kalusugan ng mga Pinoy

UPANG pangmatagalang makatulong sa kalusugan ng mga Pilipino, binigyang-diin ng Pollution Control Association of the Philippines, Inc. (PCAPI) ang pangangailangan ng mabilis na pagbibigay ng insentibo sa electric vehicles (EVs) upang tangkilikin ito ng mga Pilipino.

Sa isang panayam, sinabi ni PCAPI Vice President for External Affairs Jeremiah Dwight Sebastian na makatutulong ang EVs sa mga Pilipino dahil nakaaambag ito sa pagbawas ng polusyon sa hangin, mga nagkakasakit, at mga taong kailangang pumunta sa ospital.

Ito’y dahil ang mga EV ay hindi nagbubuga ng usok, may mas mababang carbon emission at carbon footprint kumpara sa mga sasakyan na gumagamit ng gasolina.

“Electric vehicles are critical technology to push forward the ‘decarbonization’ effort since this will allow us to have a more flexible option in its energy source… this can also minimize what I believe [is] a major issue of pollution in highly urbanized [communities],” sabi ni Sebastian.

Ayon sa Statista Research Department, nakapagtala ang Pilipinas ng 31.54 milyong toneladang carbon emission noong 2021, kung saan ang sektor ng transportasyon ang pangunahing naging sanhi.

Base naman sa pag-aaral ng American Lung Association, ang paglipat sa paggamit ng mga EV ay makatutulong sa pagligtas ng 110,00 buhay, pag-iwas sa asthma attack ng 2.7 milyong bata, at makapagbibigay benepisyo sa kalikasan na katumbas ng mahigit $1.7 trillion sa bansang America.

Ang pagpapakilala sa mga EV ay isa sa mga solusyon ng gobyerno upang makatulong sa kalikasan at decarbonization ng bansa.

Noong Enero, ipinasa ng gobyeno ang Executive Order No.12 series of 2023 upang makatulong sa pagpapakilala ng mga EV sa bansa at bawasan ang carbon emission ng mga sasakyan na gumagamit ng gas.

Iba’t ibang uri ng EV ang nakatanggap ng tax break sa ilalim ng EO maliban sa mga e-motorcycle na mayroon pa ring 30 porsiyentong taripa. Ilang prominenteng personalidad sa industriya ng EV ang nanawagan sa rebisyon nito.

“Only more affluent Filipinos — indeed a limited segment of the population — can afford to buy four-wheel vehicles and hence enjoy these incentives… This is why the government must make these tax incentives more inclusive,” sabi ni Philippine Business for Environmental Stewardship Secretary General Felix Jose Vitangcol.

Hawak ng mga motorsiklo ang kalakhan ng mga motorista sa bansa na may bilang ng 7.81 milyong rehistradong motorsiklo noong 2022, base sa pag-aaral ng Statista Research Department.

Layon din ng Department of Energy (DOE) ang introduksiyon ng 2,454,200 EVs na binubuo ng mga kotse, tricycle, motorsiklo, at bus, at 65,000 na charging stations sa buong bansa pagsapit ng 2028.

Kung mabibigyan ang mga motorsiklo ng insentibo, inaasahan na mapabibilis nito ang paglipat ng bansa sa paggamit ng mga EV.