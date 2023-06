Mahilig ka bang magbabad sa Netflix? O manuod ng mga influencers, content creators, at streamers sa YouTube? Kapag naka-TNT Doble Giga Video+ 65 ka, siksik sa saya ang video streaming mo! Sa murang halaga na 65 pesos, may total 8 GB data ka na sa loob ng tatlong araw (ang 2 GB na pwedeng gamitin sa lahat ng sites at apps + 2 GB/day para makapag-Netflix, Youtube, iWantTV, atbp.) at may unli pantawag at text ka pa para konektado ka pa rin sa pamilya at katropa mo, KaTropa!

Napakadaling i-register ang promo sa maraming paraan. Pwedeng magpaload ng TNT Doble Giga Video+ 65 sa inyong suking tindahan, mag-dial sa *123#, o gumamit ng inyong mobile wallets. Para sa mabilisang pag-register at para makakuha ng points sa kada bili mo ng promos, mag-download lang ng GigaLife App na available sa Apple Store o Google Play Store.

Huwag nang magdalawang-isip! Mag-register na sa napakasiksik na promo ng TNT at i-share na sa mga katropa nang sila rin ay lalong sumaya! At para di tumigil ang saya, ‘wag kalimutang i-register ang inyong SIM cards sa smart.com.ph/simreg . Ano pang hinihintay ninyo? Mag-TNT Doble Giga Video+ na!

*Para sa mas mahilig magpost sa MyDay o sa Stories, o mag-scroll sa TikTok, meron rin ang TNT Doble Giga Stories+ 65 para sa iyo. May total 8 GB sa loob ng tatlong araw (2 GB para sa lahat ng sites at apps + 2 GB/day para sa Facebook, Instagram, TikTok, atbp) at may unli pantawag at text rin.