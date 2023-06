DepEd huhubaran mga guro na kaanib ng ACT Teachers

Nagpalabas ng memorandum ang Department of Education (DepEd) sa lahat ng regional at division offices na alamin ang mga gurong kasapi ng Alliance of Concerned Teachers (ACT Teachers) sa Metro Manila at sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa.

Base sa memorandum na inisyu ni Usec for Operation Revsee Escobedo, inaatasan ang lahat ng regional directors at school division superintendents na isumite ang listahan ng ACT-affiliated teachers na kung saan sila ay kabilang umano sa red-tagged na kasama sa Automatic Payroll Deduction System ng ahensiya.

Nabatid na ang ACT ang pinakamalaking organisasyon ng mga guro na nagsisilbing unyon ng ilang public school teachers sa bansa na kung saan kapag nakahanap ng butas laban sa DepEd ay agad na isisiwalat.

Una nang inakusahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang mga kasapi ng ACT na sumusuporta umano sa Communist Party of the Philippines (CPP) nang makita ito sa isang transport strike noong Marso.

Samantala kinondena g Makaba­yan bloc ang umano’y patuloy na profiling operation ng DepEd laban sa ACT Teachers.

Sa inihaing House Resolution 1095ng grupo sa pangunguna ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro, ipinahayag nito ang mariing pagkondena sa operasyon ng DepEd kasabay ng panawagang itigil na ito dahil malinaw na paglabag umano sa Konstitusyon at Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act. (Vick Aquino/Eralyn Prado)

See Related Stories:

‘Niluluto’ ng DepEd! Red-tagging, EJK ituturo sa grade 10

DepEd sa mga school head: Online class puwede kapag sobrang init