Delayed at overbooked na eroplano, sirang plano

Noong nakaraang Miyerkules, nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Tourism tungkol sa overbooking, delayed flights, hirap sa rebooking at hindi magandang customer service.

Pati ang aking opisina, dinagsa ng mga reklamo tungkol sa ganitong mga aberya.

Sa social media, trending ang airlines natin, pero sa mga mali at hindi magandang dahilan. Ang daming reports ng biglaang nakansela ang flights, at ang malala, walang pakonswelo, nahirapan pang magreschedule at matagal ang refunds.

Pinapayagan naman ang rasonableng overbooking at nangyayari naman ang pagkansela ng flight lalo na kung masama ang panahon. Ang hindi dapat mangyari ay palagian itong nararanasan ng mga pasahero nang walang eksplanasyon at malinaw na dahilan. Hindi rin dapat ang pasahero ang nasasagasaan dahil sa hindi magandang customer service ng airlines.

Ang sabi sa isang post online, kapag nagsimula nang mamigay ng ensaymada, bottled water, o packed lunch sa airport, kabahan ka na. Dahil confirmed: delayed ang flight mo. Naging katatawanan na lang sa iba, pero sa mga nakaranas nyan sa kanilang mga holiday at filed leave horror story ang katumbas ng pagkaing iyan.

Nang magsulputan na ulit ang mga inaabangang promo fares pagkatapos ng pandemic, ang nasa isip ng mga tao, makakauwi na tayo sa ating mga probinsya, o di kaya ay magkakasama na ulit ang pamilya sa next travel destination. Pero dahil sa sunud-sunod na aberya, na sumasakto pa sa mga long weekend, imbis na marelax at makapag-enjoy ng bakasyon ay stress pala ang aabutin.

Hindi lang po ito problema sa ginastos sa ticket na nabili. Sa mga nagpadala sa opisina ng reklamo, iisa lang ang tono ng mga hinaing nila. Nadodoble ang gastos, ang daming hindi nakakapunta sa mga appointments, yung iba, sa airport na lang talaga nagpapalipas ng holiday or natutulog. Ang halaga ng mga nasayang na oportunidad na ito ay hindi matutumbasan ng pera.

Hindi lang ito nakakagambala sa mga turista, pwede ring negatibo itong makaapekto sa sektor ng turismo. Paano pa natin ipagmamalaking top tourist destination ang bansa kung puro stress at aberya ang pwedeng sumalubong pati sa mga turista?

Sa lahat ng ito, hindi lang airlines ang dapat managot. Responsibilidad sila ng Civil Aeronautics Board at ng Department of Transportation, mga ahensya ng gobyerno na ang mandato ay pangasiwaan at i-regulate ang mga air carriers na ito. Dapat tingnan ano ang pwedeng gawin para siguraduhin na iginagalang ang karapatan ng mga pasahero at hindi mabansagan ang Pilipinas na bansa ng canceled, rescheduled, at delayed flights.