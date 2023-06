Belle Mariano banta kay Moira dela Torre

Angelic ang deskripsyon ng mga fan sa boses ni Belle Mariano. Ang ganda nga naman pakinggan, na para kang hinehele-hele talaga o pinapatulog.

Pero may chika pa rin nga ang mga fan, na kesyo mapanakit daw ang kanta ni Belle na ‘Pansamantala’ base sa lyrics nito.

Heto nga ang ilang linya:

“Sa katigasan ng aking ulo ay bigla na lang nahulog sa’yo.

“Pero puso, ingat na lang. Alam mo namang ito’y pansamantala lang.

“At ‘di mo alam kung sino ang mang-iiwan.

“‘Di ko naman sinadyang sumugal.

“Nagulat na lang bigla ka nang minahal.

“Kahit alam kong hindi magtatagal.

“Ay sumabak pa rin sa laban.”

Heto nga ang reaksyon ng mga fan:

“This made me cry.”

“Nakakaiyak. So proud of you my love.”

“Ano ba ‘yan? Mapanakit ang kanta, ha!”

“Grabe parang ako ang nasaktan.”

“Ano ka ba Belle, inaano ka ba namin?”

Well, chika pa ng mga fan, may kalaban na si Moira dela Torre sa mga mapanakit na kanta. At pati sa paghagod ng kanta, hindi nga raw pakakabog si Belle kay Moira, ha!

‘Kaloka!

