BBM sa DPWH:Mga imprastraktura dapat 100 taon tatagal

Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na gawing matibay at tatagal ng 80-100 taon ang mga itinatayong imprastruktura sa bansa.

Ang direktiba ay ginawa ng pangulo sa kanyang pagdalo sa ika-125 anibersaryo ng DPWH sa Port Area, Maynila nga­yong Biyernes nang umaga.

Ayon sa pangulo, dapat siguruhin na matatag at tatagal ng maraming taon ang mga proyekto ng ahensiya upang hindi masayang ang pondong ginagastos ng gobyerno.

“Ensure the resi­lience, the dependa­bility and adaptabi­lity and sustainability so that even future gene­rations will use and benefit from it. We will have to live for the next 80 to 100 years,” anang pangulo.

Hindi lamang dapat ang kagandahan ng disenyo ng proyekto aniya ang isaalang-alang kundi pati na rin ang katatagan nito para makatulong sa taong bayan.

Sinabi ni Pangulong Marcos na dapat kasama sa mga pagpaplano sa mga mala­laking proyekto ang prinsipyo na tatagal ang mga ito ng hanggang 100 taon upang hindi masa­yang ang pe­rang ginamit sa mga proyekto.

“So huwag nating isipin kung ano lang ‘yong maganda nga­yon. Kailangan tumagal ito. After 10 years gigibain ninyo, ang laki-laki ng binayad natin para diyan. So it has to stay,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)

