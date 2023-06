Alexa nagka-allergy

Mag-iisang buwan na ngang nagti-taping sina Alexa Ilacad at KD Estrada para sa kanilang teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Ang ‘Pira-pirasong Paraiso’ ang kauna-unahang teleserye ng KDLex, tawag sa tambalan nina KD at Alexa, kaya marami ang nag-aabang sa pag-ere nito.

Masaya ang KDLex fans kapag magkasama ang dalawa sa taping dahil busog nga sila sa mga nakakakilig na ayuda ng dalawa.

Hindi nga kasi madamot sina KD at Alexa na mag-share sa kanilang broadcast channel ng mga sweet moment nila sa taping.

Pero nitong mga nagdaang araw ay intense at mabigat ang mga eksenang kinukuhanan sa KDLex dahil on serious mode ang dalawa sa mga post nila sa broadcast channels nila.

“Been up all night script reading, good luck to us,” sey ni KD sa kanyang broadcast channel post.

“Puro emotional na eksena ang kukunan #PiraPirasongParaiso,” dagdag pa ng manliligaw ni Alexa.

Habang si Alexa naman ay pakiramdam niya binugbog siya dahil sa intense ng kanilang taping.

“Yesterday’s taping was intense. Pagkagising ko kanina pakiramdam ko, binugbog ako, maga ang mata at masakit katawan hahaha. Pero ang saya talaga pag nagagawa mo yung passion mo. Ang sarap din katrabaho ng team #PiraPirasongParaiso Proud ako sa aming lahat,” post naman ni Alexa.

Ibinahagi rin ni Alexa ang kanyang photo kasama si Loisa Andalio na kumain ng hotdog bilang pag-celebrate raw nila.

“Eto kami ni Loisa with our celebratory hotdog kasi DASURV!”

Samantala, nag-post si Alexa sa kanyang broadcast channel pa rin ng isang photo niya.

Kita sa photo ang mukha niyang may allergy.

“Allergy-ing my life away,” sey niya sa caption.

‘Kaloka!

