25 kaso ng Japanese encephalitis, naitala sa Western Visayas

Nagtala ang Western Visayas ng 25 kaso ng Japanese encephalitis na karamihan sa mga tinamaan ay mga lalaki na may edad apat pataas.

Ayon sa kagawaran, pinakamarami ang tinamaan sa Iloilo sa bilang na 12 at apat dito ay namatay.

Ilan pa sa mga nagkasakit ng nasabing mosquito-borne disease ay mula sa Antique at Capiz.

Sinabi ng DOH 6 na natukoy nila ang 25 positibong kaso mula sa 256 samples na kinuha nila sa buong rehiyon kung saan 163 dito ay nakabitin pa ang mga resulta.

Samantala, nanawagan ang DOH 6 sa mga residente sa rehiyon na ipatupad sa kanilang paligid ang 4S strategy na inilunsad ng kagawaran para sa dengue na isa ring sakit na nakukuha sa kagat ng mga lamok na may dalang virus at ito ay ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation at support fogging o spraying.