Zion Williamson binu-bully ng ‘ampalayang’ porn star

SINUSPINDE ng Twitter ang account ni Moriah Mills, ang adult film actress na namababaterya kay New Orleans Pelicans star Zion Williamson.

Bumaha ang tweet ni Mills sapol nang mabalita na magkakaanak na sina Zion at girlfriend nito.

Katakut-takot na insulto sa player ang pinakawalan ni Mills, dinetalye pa ang sex acts nila ni Zion.

Noong Lunes, may pagbabanta na si Mills na ilalabas ang homemade sex video nila ni Williamson.

Walang 24-oras, suspendido ang Twitter account ni Mills.

Malakas ang ugong na ite-trade ng Pelicans si Zion bago ang Draft ngayong araw para makapag-rebuild.

Halimaw sa court kapag walang injury si Zion, No. 1 pick noong 2019. Kaya lang, sa apat na seasons ay naka-114 games lang dahil sa injury at conditioning at sa pagpapa-rehab.

(Vladi Eduarte)