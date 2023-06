Walang utang na loob? Jose Manalo iniyakan ni Buboy Villar

Nang mawala ang Legit Dabarkads sa ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE, Inc., saglit lang daw nag-alala si Jose Manalo, dahil alam niyang may magandang naghihintay sa kanila.

At heto na nga `yon, dahil sa July 1 ay mapapanood na sila sa TV5, at abangan na lang kung ano ba talaga ang magiging titulo ng kanilang noontime show.

“Mukhang gago lang ako pero madasalin akong tao. Binigay ko sa Kanya. Sabi ko, Lord Ikaw na bahala. Kung ano ‘yung makakaganda, o makakarami! Alam kong ‘yun ang ibibigay Niya.

“Pero after that, sa kalagitnaan pa lang, may tatlong show na agad na dumating. So ibig sabihin, parang sinasabi Niya sa akin na, ‘Hindi lang ikaw, pati Dabarkads, huwag na kayong kabahan, nandito lang Ako.’

“So, hindi ako masyadong nagwu-worry. Ang sandata ko ngayon, si Lord talaga. Basta kasama ko Siya, hindi ako natatakot,” kuwento pa ni Jose.

Hindi ba magkakaproblema kahit may show pa rin siya sa GMA-7 ngayong nasa TV5 na sila?

“Hindi naman, kasi hindi naman sabay. Sa GMA nga kasama ko pa si Miss Annette (Gozon-Valdes) sa ‘Battle of the Judges’. Okay naman. Tinatanong nga niya ako kung may naiisip ba akong show. Sabi ko, sige titingnan natin. Hindi naman magkakaproblema.

“Sa TV5 nga may gagawin din kami ni Wally (Bayola) ang ‘Wow Mali! Doble Tama!’ Sa gabi naman `yon.

“Hindi masyadong apektado! Hindi magkakaroon ng conflict!” sabi pa ni Jose.

Anyway, dahil nasa GMA-7 pa rin siya, at posibleng makasalubong pa rin niya sina Paolo Contis, Betong Sumaya at Buboy Villar, iko-congrats daw niya ang mga ito.

“Okay naman. Wala naman akong problema sa kanila. May sarili silang atake, may sarili silang style. Iba rin ang atake namin. Hindi puwedeng maging pareho.

“Pareho ang ginagawa, pero magkaiba ang atake!” chika pa rin ni Jose.

Pero ang masasabi niya na kesyo hindi raw matapatan ng tatlo ang husay nila nina Wally at Paolo Ballesteros?

“Marami akong naririnig. Pero hindi ko masyadong pinapansin. Nanggaling din ako sa ganun. Nag-umpisa rin naman ako.

“Lagi lang nating tandaan na kapag hindi ka lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Look back pa rin tayo.

“Kung makakasalubong ko man sila, iko-congrats ko talaga sila.

“Good job, kasi may trabaho sila.

“Si Buboy, bago ang show nila, noong gabi tumawag sa akin, umiiyak talaga.

“Sabi niya sa akin, ‘Kuya Jose, sorry’. Si Buboy kasi, bata pa lang ‘yan, pinapakanta ko na sa Klownz ‘yan noon. Wala silang ganito. Pinapakanta ko siya, at ‘yung tip na nakukuha ko binibigay ko sa kanila.

“Alaga ko naman si Buboy. Wala naman akong masasabi sa kanya. May kakulitan lang talaga,” sabi na lang ni Jose.

(Dondon Sermino)