Trevor Williams, Nationals binokya Saint Louis Cardinals

MAS naging steady ang bato ni Trevor Williams kay Miles Mikolas sa gitna ng ulan, at pinalamig ng Washington Nationals ang St. Louis Cardinals 3-0 Miyerkoles ng gabi.

Sumabay ang ambon sa first pitch sa Nationals Park, buhos na ulan na sa middle innings.

“When it’s raining and you see rain in the forecast, it’s easier to kind of shut your mind off thinking that we’re going to get rained out,” punto ni Williams, binak-apan ng homer ni CJ Abrams at naputol ang five-game skid ng Cards.

Lumalakas ang ulan sa fifth inning, pinalipad ni Abram ang 1-0 fastball ni Mikolas tungo sa visitors bullpen sa left-center.

Limang hits sa 75 pitches ang pinamigay ni Willilams hanggang seventh inning.

Nagsalitan sina relievers Mason Thompson at Kyle Finnegan hanggang eighth, bago pumalit si Hunter Harvey sa ninth at matikas na sinara ang kanyang fourth save.

(Vladi Eduarte)