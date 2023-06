Swak 8 tres! Jeo Ambohot inspirado sa bagong silang na anak

NANGATI ang daliri ni Jeo Ambohot sa gatilyo, inspiradong nagpakawala ng walong 3-pointers na kinasangkapan ng Converge para tambakan ang TNT 109-84 sa Ynares-Pasig nitong Miyerkoles.

Mula sa labas ng arc ay 8 for 13 ang dating Letran star, may sahog pang 8 rebounds sa pangalawang sunod na panalo ng FiberXers tungo sa 3-3 card overall sa PBA On Tour.

“I think he is inspired kasi kapapanganak lang ng misis niya (noong June 17),” balita ni coach Aldin Ayo kay Ambohot. “Sabi niya motivated siya.”

Off the bench ay nagliyab din ng 19 points si Jeron Teng, pinuno ni center Justin Arana ang stat sheet ng 18 points, 14 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block sa Converge na lumayo hanggang 29.

Kumontak ng 22 points si Glenn Khobuntin, may 15 si Jaydee Tungcab pero mailap pa rin ang panalo sa Tropang Giga na nabaon sa 0-4.

(Vladi Eduarte)