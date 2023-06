Scottie Thompson, Gilas magpapatigas sa Europe

PANGUNGUNAHAN ni PBA Most Valuable Player (MVP) Scottie Thomson ang 12-kataong Gilas squad na aalis para sa training camp nito sa Europe bilang parte ng paghahanda sa gaganaping 2023 FIBA World Cup.

Nakatakdang imalis ang Gilas Pilipinas training pool na may 12-katao lamang na kasama patungong Estonia Huwebes ng gabi mula sa kabuuang 21 na inimbitahan bunga ng injuries sa mga manlalaro.

Si Thompson, na matatandaang hindi nakasama sa Gilas na binawi ang gintong medalya sa kada dalawang taon na Southeast Asian Games sa Cambodia dahil nakasabay ang panganganak ng asawa, ay babalik sa aksiyon matapos na hindi maglaro sa ginaganap na PBA On Tour.

Hindi rin makakasama sina Bobby Ray Parks at Jordan Heading na naka-sideline din, pati na si Calvin Oftana.

Kasalukuyang nasa bansa si Parks, habang ginagawa ni Heading ang kanyang rehab sa US.

Nauna nang nakiusap ang TNT duo nina Roger Rey Pogoy at Calvin Oftana nanhindi sasama dahil parehong patuloy na nagpapagaling sa kanilang mga pinsala.

Ang apat ay hindi dumalo sa apat na araw na closed-door camp ng Gilas sa Inspire Sports Academy sa Laguna, na nagtapos nitong Martes.

Dahil dito, tanging sina Scotie, Japeth Aguilar, Chris Newsome, June Mar Fajardo, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena, Dwight Ramos, Thirdy Ravena, Poy Erram, AJ Edu, Rhenz Abando at CJ Perez lang ang buniyahe patungong Europe para sa serye ng tuneup games.

Ang mga naturalized na manlalaro na sina Justin Brownlee at Ange Kouame ay susunod naman at makikipagkita sa koponan sa Estonia.

Nasa US pa rin at hindi rin magiging available para sa Europe trip sina Kai Sotto at Jordan Clarkson.

(Lito Oredo)