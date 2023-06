Robin Hood, Magtotobetsky markado sa Gran Copa Cup

KAKASAHAN ng magka-kuwadrang Robin Hood at Magtotobetsky ang tikas ni Boss Emong paglarga ng 2023 Philraxom “Gran Copa De Manila Cup” na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Inaasahang makakakuha ng maraming suporta si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the Year awardee Boss Emong pero tiyak na mapapalaban ito sa coupled-entry na sina Robin Hood at Magtotobetsky.

Rerendahan ni veteran jockey Jeffrey Bacaycay si Magtotobetsky, habang si Jomer Estorque ang sasakay kay Robin Hood sa distansiyang 1,600 metro.

Maliban kay Boss Emong, ang ibang makakatagisan ng bilis nina Robin Hood at Magtotobetsky ay sina Don Julio, Gomezian, Jungkook at Life Gets Better.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta kung saan ibubulsa ng mananalo ang P600,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng second placer ang P225,000, susungkitin ng third ang P125,000 habang P50,000 ang iuuwi ng pang-apat na kabayong tatawid sa finish line.

May kukubrahin din ang breeder ng winning horse na P50,000 habang P30,000 sa second at P20,000 sa third.

(Elech Dawa)